L’Université Euromed de Fès et la Paris School of Technology & Business unissent leurs forces pour un nouveau programme de double diplôme

vendredi, 10 mai, 2024 à 12:42

Fès – L’Université Euromed de Fès (UEMF) et la Paris School of Technology & Business (PST&B), membre prestigieux du groupe Galileo Global Education et l’une des prestigieuses écoles de commerce françaises, ont signé un partenariat stratégique mettant en synergie l’Euromed Business School (EBS) de l’UEMF avec les programmes spécialisés de la PST&B, notamment dans les domaines du marketing digital et des technologies de l’information.

Les principales ambitions de ce programme résident dans le renforcement des échanges académiques entre le Master Marketing Digital et Data Analytics offert par l’EBS et le Master Marketing Analytics de la PST&B, avec un double diplôme à la clé, indique l’UEMF dans un communiqué, précisant que ce système de double diplôme intègre les meilleures pratiques et les innovations les plus récentes ainsi qu’une mobilité des étudiants au cours de la 2ème année du Master.

“Ce partenariat avec la PST&B marque une étape importante dans notre engagement à offrir une éducation de qualité et internationalement reconnue”, a déclaré le président de l’UEMF, Mostapha Bousmina, cité dans le communiqué.

De son côté, le Directeur Général de la PST&B, Armand Dehry, a souligné que son institution est “ravie” de collaborer avec l’UEMF, une université aux standards internationaux qui offre un environnement éducatif intégrant les dernières technologies, des méthodologies pédagogiques avancées et un corps enseignant composé de professionnels reconnus mondialement.

La mobilité offerte dans le cadre de ce partenariat permet aux étudiants d’élargir leurs horizons académiques et professionnels en intégrant l’écosystème dynamique et diversifié de la PST&B, relève la même source.