L’’usine du Groupe PSA à Kénitra est fin prête pour la production et démarrera son activité dans les délais prévus (rencontre)

jeudi, 5 avril, 2018 à 18:55

Casablanca- L’usine du Groupe PSA à Kénitra est fin prête et démarrera son activité dans les délais prévus, ont annoncé jeudi, à Casablanca, le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie Numérique, Moulay Hafid ElAlamy, et le Directeur zone Afrique-Moyen-Orient et membre du Directoire PSA, Jean Christophe Quemard.