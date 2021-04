L’utilisation des médias augmente durant la crise sanitaire (Étude)

mercredi, 28 avril, 2021 à 21:05

Casablanca – La consommation des médias a “considérablement” augmenté pendant la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), ressort-il d’une étude réalisée par le Centre interprofessionnel d’audience des médias (CIAUMED) et dont les résultats ont été présentés, mercredi, lors d’une web conférence tenue à l’initiative du Centre et du Groupement des annonceurs du Maroc (GAM).

Depuis le début de la crise sanitaire, la télévision (+68%), les réseaux sociaux (+62%) et la presse électronique (+45%) ont vu leur utilisation augmenter significativement, révèle cette étude intitulée “Covid-19, un an après… Quel impact sur les habitudes du consommateur et sa relation avec les marques et les médias ?”.