Lutte contre le changement climatique: Le Maroc, “un grand partenaire” pour le Royaume-Uni (Mme Rogan)

vendredi, 9 juillet, 2021 à 21:21

La Chambre des Représentants a adopté, jeudi, à l’unanimité, cinq projets de lois relatifs à la régulation du volontariat contractuel, à la réforme des établissements et entreprises publics (EEP), à la réforme fiscale, au Statut Général de la Fonction Publique, à l’Inspection générale des affaires judiciaires et une proposition de loi concernant le métier de guide touristique, et ce durant deux séances générales, présidées par Habib El Malki, président de la Chambre des Représentants ainsi que son premier Vice-Président, Soulaimane El Amrani.