M. Abdeljalil s’entretient avec son homologue égyptien des moyens de promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine du transport

mardi, 7 mars, 2023 à 21:50

Marrakech – Les moyens de promouvoir la coopération entre le Maroc et l’Egypte ont été, mardi à Marrakech, au centre d’entretiens entre le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil et le ministre égyptien des transports, Kamel al-Wazir.