M. Akhannouch: L’agriculture marocaine fait preuve de résilience et d’agilité

jeudi, 12 novembre, 2020 à 22:45

Rabat- L’agriculture marocaine a fait preuve de résilience et d’agilité à des circonstances exceptionnelles grâce aux projets développés au cours des dix dernières années, a affirmé, jeudi, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

Les chantiers agricoles structurants ayant été lancés dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) au cours de cette décennie, ont permis au secteur de faire preuve d’agilité et de résilience face à des conditions difficiles, aussi bien climatiques que sanitaires, a souligné M. Akhannouch qui participait à un séminaire virtuel de haut niveau tenu par la Banque mondiale sous le thème “Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la croisée des chemins – Vers une relance économique résiliente, inclusive, durable et efficace “.