M. Akhannouch met en avant à Oslo la gestion durable du secteur halieutique au Maroc

mercredi, 23 octobre, 2019 à 12:35

Oslo – Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des Eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a mis en avant, mercredi à Oslo, l’approche marocaine de gestion durable du secteur halieutique et les efforts du Royaume en matière de lutte contre le changement climatique.

“Le Maroc a intégré la durabilité au coeur de sa stratégie sectorielle de la pêche et a oeuvré pour encourager un changement de paradigme en matière de production, en passant d’un mode quantitatif à un mode qualitatif”, a indiqué M. Akkhannouch, qui s’exprimait lors d’un panel intitulé “Faire face aux défis : Agir contre le changement climatique”, organisé dans le cadre de la 6ème Conférence Our Ocean, en Norvège.