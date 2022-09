M. Akhannouch reçoit le futur PDG de TUI Group

jeudi, 1 septembre, 2022 à 19:42

Le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts ont annoncé qu’une série de mesures ont été prises en vue d’assurer la continuité du parcours universitaire pour les étudiants marocains de retour d’Ukraine, inscrits dans les branches de médecine vétérinaire et d’ingénierie topographique et agricole.