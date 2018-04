M. Akhannouch s’entretient à Ifrane avec son homologue français

lundi, 23 avril, 2018 à 8:33

Ifrane – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch s’est entretenu, dimanche à Ifrane, avec le ministre français de l’Agriculture et de l’Alimentation Stéphane Travert sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays notamment dans le domaine agricole.