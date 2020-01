M. Alj appelle à la redynamisation de la confiance auprès des entreprises pour accéder à une nouvelle ère de développement

mercredi, 22 janvier, 2020 à 19:13

Le mouvement des non-alignés et le Groupe arabe à l’ONU ont salué, mercredi devant le Conseil de sécurité, les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la cause palestinienne et pour la préservation des spécificités et des caractéristiques de la ville Sainte d’Al-Qods.