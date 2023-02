M. Alj plaide pour l’orientation de l’investissement privé vers des secteurs productifs et créateurs d’emplois

mercredi, 8 février, 2023 à 15:46

Rabat – Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a indiqué, mercredi à Rabat, que l’effort d’investissement doit aller dans le sens de la redynamisation de l’investissement privé et l’orientation des projets vers des secteurs productifs et créateurs d’emplois et de valeur ajoutée sur l’ensemble des régions du Maroc.