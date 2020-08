M. Benchaâboun annonce la mise en place d’un pacte pour la relance économique et l’emploi

mardi, 4 août, 2020 à 14:38

Rabat – Le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohammed Benchaâboun, a annoncé, mardi, la mise en place d’un pacte pour la relance économique et l’emploi qui comprend des mesures transverses tout en tenant compte des spécificités sectorielles.

Ce pacte, qui sera le fruit d’une ambition commune et partagée par l’ensemble des parties prenantes (Etat et partenaires sociaux et économiques), et le contrat programme relatif à la relance du secteur touristique seront signés courant cette semaine, a fait savoir M. Benchaâboun qui s’exprimait lors d’une conférence de presse sur l’opérationnalisation des Hautes Orientations royales contenues dans le discours du Trône.