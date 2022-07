M. Hentschel : La réforme de la protection sociale au Maroc est “intégrée”, “ambitieuse” et “innovante”

lundi, 25 juillet, 2022 à 21:11

Rabat – La réforme de la protection sociale se veut une réforme intégrée, ambitieuse et innovante, a souligné, lundi à Rabat, le directeur du département Maghreb et Malte à la Banque mondiale, Jesko Hentschel.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature d’un accord de financement de 500 millions de dollars US, représentant la première tranche du prêt consacré au renforcement du capital humain pour un Maroc résilient, M. Hentschel a dit que la réforme se caractérise par une “intégralité très importante, et qu’elle est très ambitieuse et innovante”.

Il a expliqué dans ce sens que cette réforme est intégrée puisqu’elle couvre les grands risques de la population, notamment les risques de maladies, la pauvreté chez les personnes âgées et les risques liés au changement climatique au Maroc.En

En outre, elle se veut très ambitieuse avec pour but de couvrir 11 millions de personnes afin de les intégrer dans le système social, a-t-il poursuivi.

Concernant le côté innovant, Hentschel a assuré qu’il n’a pas pu être témoin d’une augmentation d’une couverture comme c’est le cas au Maroc avec les organisations sectorielles et d’une manière qui utilise les incitations pour avoir une couverture universelle.

Dans ce sillage, il a cité le registre social unique qui va être le fondement pour l’assurance maladie obligatoire et l’allocation familiale ainsi que le déroulement de cette allocation avec une harmonisation des différents systèmes.

Signé par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et M. Hentschel, le financement vise à améliorer la protection contre les risques sanitaires, les pertes de capital humain dans l’enfance et la pauvreté pendant la vieillesse, ainsi qu’à améliorer la gestion des risques climatiques et la résilience face aux événements catastrophiques.

Le financement proposé s’articule autour de trois piliers, le premier comprend des mesures visant à renforcer les ressources physiques et humaines pour améliorer les services de santé offerts à tous les bénéficiaires et à inscrire jusqu’à 11 millions de travailleurs non salariés et leurs personnes à charge et à intégrer jusqu’à 11 millions de personnes actuellement inscrites au Régime d’Assistance Médicale dans l’assurance maladie obligatoire.

Le second pilier comprend des mesures visant à mettre en œuvre le programme des Allocations familiales et à élargir la couverture des régimes de retraite. Cette réforme comprend l’adoption de décrets et d’autres textes législatifs pour assurer une gouvernance, une identification et un ciblage appropriés de la réforme de la santé et de la protection sociale.

Quant au troisième pilier, il vise l’amélioration de la résilience aux catastrophes naturelles et aux risques climatiques, notamment par le renforcement du cadre institutionnel et de coordination pour la gestion des risques liés aux catastrophes et au climat, la création de comités de coordination réunissant les principales parties prenantes et l’amélioration des mécanismes de transfert des risques tels que l’assurance agricole.