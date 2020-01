M. Jouahri met l’accent sur l’importance des données fiables pour une meilleure prise de décision publique

mardi, 21 janvier, 2020 à 15:22

Rabat – Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a mis en avant, mardi à Rabat, l’importance de la disponibilité de données économiques et statistiques fiables, compte tenu de l’ampleur de la tâche que constitue la production statistique pour une meilleure prise de décision publique.

La statistique officielle est obtenue à l’issue d’un processus rigoureux de collecte et contribue à la détermination des besoins, au suivi et l’évaluation des politiques publiques ainsi qu’à la prévision des évolutions économiques et sociales, souvent par le biais de modèles sophistiqués qui sont très exigeants en matière de données, a souligné M. Jouahri, à l’ouverture d’un séminaire sur “Le système national d’information et de modélisation: Fondements théoriques et enjeux de développement”.