M. Mezzour et son homologue mauritanienne discutent de la promotion des relations bilatérales commerciales

vendredi, 11 mars, 2022 à 13:20

Rabat – La promotion des relations commerciales et industrielles entre le Maroc et la Mauritanie a été au centre d’un entretien tenu, vendredi à Rabat, entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et la ministre mauritanienne du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, Naha Mint Hamdi Ould Mouknass.

Dans une déclaration à la MAP, à l’issue de cette entrevue, la ministre mauritanienne a indiqué que cette rencontre est une occasion pour mettre en place les jalons d’une collaboration fructueuse entre les deux parties et entamer une nouvelle étape dans les relations commerciales et industrielles bilatérales.

Elle a, en outre, réitéré la volonté de son pays de renforcer davantage cette coopération, à travers notamment des projets qui unissent le Maroc et la Mauritanie, se félicitant par la même occasion de la qualité des relations entre les deux pays amis.

De son côté, M. Mezzour a relevé que cette réunion a été une occasion pour passer en revue plusieurs thématiques industrielles, dans la perspective d’atteindre une certaine complémentarité, soulignant la nécessité de mettre en place les moyens à même d’encourager les investisseurs et les opérateurs des deux pays et de contribuer à la promotion des relations économiques.

Il s’agit de partager les expériences des deux côtés pour faire en sorte que chaque pays profite des expériences réussies de l’autre, à même d’être en mesure de renforcer la création et de la valeur et de l’emploi, a fait savoir M. Mezzour, ajoutant que le but est de promouvoir le commerce national.

La ministre mauritanienne, en visite au Royaume, dans le cadre des travaux de la huitième session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne. Une occasion d’examiner de nouveaux horizons pour la consolidation des relations de coopération entre le Maroc et la Mauritanie.