M. Rabbah appelle à une plus grande mobilisation de la coopération internationale pour une gestion plus efficace des DEEE

vendredi, 23 octobre, 2020 à 13:33

Rabat – Le ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah a appelé à une plus grande mobilisation de la coopération internationale pour une gestion plus efficace des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).