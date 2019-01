M. Rabbah tient une série de rencontres en marge de l’assemblée générale de l’IRENA

dimanche, 13 janvier, 2019 à 19:38

Abou Dhabi – Le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah a tenu, à Abou Dhabi, une série de rencontres avec des responsables gouvernementaux chargés du secteur de l’énergie et des représentants d’instances régionales et internationales, participant aux travaux de la 9è assemblée générale de l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA).