M. Rebbah réaffirme à Beyrouth l’engagement du Maroc à réaliser le développement durable

mardi, 24 avril, 2018 à 22:24

Beyrouth – Le ministre de l’énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rebbah a réaffirmé, mardi à Beyrouth, l’engagement et l’adhésion du Maroc à tous les efforts et initiatives visant à réaliser le développement durable en tant que pilier majeur du modèle de développement du Royaume.