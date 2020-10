M. Riester pour une nouvelle dynamique Maroc-France au niveau des chaînes de valeur industrielles

lundi, 12 octobre, 2020 à 18:28

Casablanca – Le ministre délégué auprès du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Franck Riester, a souligné, lundi à Casablanca, l’impératif de réfléchir à une nouvelle dynamique Maroc-France visant un partage au niveau des chaines de valeur industrielles entre les deux pays.

Intervenant lors d’une conférence de presse, M. Riester a relevé que ce partage au niveau des chaines de valeur profitera respectivement aux marchés des deux pays, tout en étant au service d’une projection en Afrique, notant que la France entend relocaliser un certain nombre de ses productions en Asie vers l’Europe, ainsi que vers ses partenaires de proximité géographique, à commencer par le Maroc.

“Cette relocalisation se traduit non seulement par des produits fabriqués au Maroc et achetés en France ou des produits fabriqués en France et vendus au Maroc mais surtout par des partenariats et échanges économiques, en l’occurrence des produits et services pensés et réalisés par les deux pays”, a-t-il précisé.

C’est dans ce sens, qu’il a mis en exergue l’efficacité du tissu productif national, notamment au niveau du secteur du textile et de l’habillement, qui a su se démarquer en matière de fabrication de masques, à l’ère du Covid-19, faisant part à cet égard, de sa volonté de nouer des partenariats dans des secteurs d’avenir pour les deux pays notamment les nouvelles mobilités, l’assainissement et eau, les réseaux numériques, les énergies renouvelables, l’éolien et l’hydrogène.

Au niveau du marché de l’hydrogène pour lequel le Maroc la France et l’Europe en général, ont des intérêts communs, M. Riester a indiqué que ces pays gagneraient à œuvrer ensemble en matière de préparation de sites de production, de moyens de transport, de stockage et d’équipements, en vue d’optimiser l’utilisation de cet hydrogène énergétique.

Après avoir exprimé sa satisfaction quant à la solidité, l’excellence et la durabilité des liens privilégiés qui unissent la République Française et le Royaume du Maroc, M. Riester, qui a choisi le Maroc pour son premier déplacement hors de l’Union Européenne, a également fait part de sa volonté de renforcer ces liens bilatéraux, notamment en matière économique, tant dans les échanges commerciaux que dans les partenariats stratégiques, au service d’une ambition commune en Afrique.

Il a, par ailleurs, fait observer que la relance du club des chefs-d’entreprises franco-marocains les 7 et 8 octobre derniers a été l’occasion pour les chefs d’entreprises des deux pays qui, conscients du potentiel qu’offre le continent africain en termes de croissance, ont eu l’occasion d’affirmer leur volonté de développer des partenariats pour l’avenir et de partager leurs expériences en matière d’investissement sur ce marché prometteur.