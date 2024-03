M. Sadiki visite le pavillon marocain au Salon International de l’Agriculture de Paris

vendredi, 1 mars, 2024 à 12:55

Paris – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, accompagné de son homologue français, Marc Fesneau, a effectué, vendredi, une visite au pavillon marocain au Salon International de l’Agriculture (SIA), qui se tient à Paris du 24 février au 03 mars 2024.

Organisé par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), le pavillon marocain regroupe autour de 30 groupements de coopératives qui ont fait le déplacement à Paris pour exposer une palette riche et diversifiée d’une centaine de produits du terroir marocain provenant des 12 régions du Royaume, indique un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Ces groupements représentent 82 coopératives regroupant plus de 1.230 petits agriculteurs, dont 610 femmes rurales (soit 49%). Les produits exposés sont principalement l’argan, le safran, les dattes, les plantes aromatiques et médicinales, les épices et les amandes, précise la même source.

Placé sous le signe ‘’Maroc, des siècles de saveurs’’, le pavillon marocain renseigne sur la richesse et les multiples atouts gastronomiques et culturels d’un Maroc millénaire. Le tout, dans une ambiance orchestrée de manière à faire de la présence du Royaume à ce grand événement un rendez-vous annuel fortement attendu par le public français.

A noter que les producteurs des produits du terroir ont bénéficié de plusieurs programmes d’accompagnement, d’encadrement et de renforcement de capacités pour les préparer à un marché national et international de plus en plus compétitif, selon la même source.

A l’occasion de cette visite, MM. Sadiki et Fesneau ont présidé la signature d’un arrangement administratif de coopération dans le domaine de la formation technique et professionnelle agricole et de l’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et forestier entre la Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts du Royaume du Maroc et la Direction générale de l’Enseignement et de la Recherche du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la République Française.

La participation du Maroc au SIA de Paris reflète la forte ascension de l’offre des produits du terroir marocain qui ont bénéficié depuis 2008 d’une stratégie de développement, de l’amont à l’aval, avec un accent particulier sur le développement de la commercialisation dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030.

Le Salon International de l’Agriculture de Paris compte pour cette édition, plus de 1.050 exposants. Créé en 1964, il est considéré comme l’un des plus grands rassemblements mondiaux consacrés à l’alimentation et à l’agriculture, regroupant les consommateurs, les décideurs, les opérateurs des chaînes de distribution et les chercheurs en innovation agricole.