Madaëf Eco6/Saïdia: La SDS annonce les lauréats de la 3ème promotion

jeudi, 15 avril, 2021 à 23:44

Casablanca – La Société de développement Saïdia (SDS), chargée du développement touristique de Saïdia Resorts, a dévoilé la liste des lauréats de la 3ème promotion de Madaëf Eco6, initiative de soutien à l’entrepreneuriat et au développement d’écosystèmes dans les projets et destinations touristiques de Madaëf.

Confirmant sa portée locale, la promotion dédiée à Saïdia Resorts a recueilli près de 130 candidatures émanant de start-up, associations, coopératives, artisans, très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) et porteurs de projets en création, dont près de la moitié issue de la Région de l’Oriental, précise un communiqué de la SDS.

Au total, 32 candidatures présélectionnées ont été soumises à un jury composé d’experts, de partenaires institutionnels, de professionnels du tourisme et de partenaires financiers, à savoir CRI de l’Oriental, la Délégation du Tourisme de l’Oriental, CRT, SMIT, CIH Bank, Finéa, ainsi que des représentants de Madaëf et de la SDS.

Présidé par le directeur général de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), Younes El Mechrafi, le jury de sélection a procédé à l’évaluation des finalistes. A l’issue des délibérations, 15 lauréats ont été retenus, dont 14 originaires de la Région de l’Oriental, en s’appuyant sur la pertinence des projets proposés, leur capacité à répondre aux besoins de la station et ses actifs touristiques, et leur intégration dans l’approche responsable, innovante et durable de Saïdia Resorts.

En lien avec les univers de la station, les projets lauréats ont concerné des activités diversifiées et créatrices de valeur, fait savoir le communiqué, notant que les projets retenus concernent les domaines de l’évènementiel, de l’animation sportive et de la découverte de l’arrière-pays (4 projets), les activités nautiques (3), l’artisanat et les produits du terroir (4), la restauration (2) et l’Eco-mobilité (2).

Les projets lauréats de l’édition Saïdia Resorts du programme Madaëf Eco6 sont RAND’ORIENTAL RAMO, SAÏDIA BEACH TENNIS MORROCO, SAÏDIA POWER OF LEISURE, ARTEXPO, BAR A BIO, COOPERATIVE MOUGHL, COOPERATIVE ANAMIL DAHABIA LI JAWHARA ZARKAE & COOPBLOUZA, L’ORANGE BLEUE, GREENWEELZ, HORIZONS SAÏDIA, SAILING MOROCCO, PLONGEE MARINA SAÏDIA, BEACH BOX SAÏDIA et FRESH MED 66 ECORESTO.

Comme pour chaque promotion, ces 15 lauréats Madaëf Eco6 Saïdia Resorts, bénéficieront d’un accompagnement qui comprendra des sessions de formation plénières et du coaching individualisé, d’un accès aux marchés, au financement bancaire et à des espaces de co-working, ainsi qu’à un large éventail d’avantages exclusifs Eco6, a ajouté la même source.

Pour rappel, une 4ème édition de Madaëf Eco6 est prévue prochainement à Tamuda Bay. L’appel à projets sera bientôt lancé via la plateforme www.madaef-eco6.ma.

Créée en 2011, la Société de Développement Saïdia (SDS) est le fruit d’un partenariat entre Madaëf, Groupe CDG, qui détient 66 % du capital, et Ithmar Capital qui détient 34 % du capital. Dédiée au développement touristique de Saïdia Resorts, la SDS a pour mission de participer à la valorisation de la nouvelle station touristique de Saïdia à travers le développement, notamment, d’une offre hôtelière, immobilière et d’animation.

La SDS a également en charge la gestion et le développement de la marina et du centre commercial de la station. Son objectif est de faire de Saïdia Resorts une destination touristique de premier plan offrant l’ensemble des services touristiques requis aux standards internationaux.