Madaëf Golfs annonce la prochaine étape de l’édition golfique du programme Madaëf Eco6

lundi, 22 février, 2021 à 15:40

Casablanca – Madaëf Golfs a annoncé la prochaine étape de l’édition golfique du programme Madaëf Eco6 pour la dynamisation de l’entreprenariat et des écosystèmes autour des 9 clubs de golf de son réseau.

La prochaine étape, sous forme de commissions de sélection ou “Pitching Days”, aura lieu les 25, 26 et 27 février 2021 au Pullman Mazagan Royal Golf & Spa et permettra aux 30 finalistes présélectionnés de présenter leurs projets devant un jury indépendant regroupant les principaux partenaires de Madaëf Golfs dans le cadre du programme Madaëf Eco6, précise Madaëf Golfs dans un communiqué.

Au terme de cette 2ème étape, une quinzaine de lauréats seront sélectionnés et bénéficieront d’un accompagnement, d’un fast track administratif, d’un accès aux marchés, au financement, à des espaces de coworking ainsi qu’à un large éventail d’avantages exclusifs Eco6, fait savoir la même source.

Le communiqué rappelle, par ailleurs, que la phase d’appel à projets, clôturée le 04 janvier 2020, a enregistré un taux de participation très satisfaisant avec près d’une centaine de candidatures recueillies témoignant de l’intérêt suscité par l’édition Madaëf Golfs.

Une première étape de présélection, animée par une commission d’experts dédiée, a permis de retenir 30 candidatures. Il a été tenu compte de la pertinence des projets proposés, de leur réplicabilité aux différents clubs du réseau et de leur conformité à la démarche de Madaëf Golfs orientée vers la durabilité et l’innovation.

En outre, le communiqué souligne que l’appel à projet de l’édition Saïdia Resorts est actuellement en cours jusqu’au 22 février 2021, ajoutant que trois autres éditions sont également prévues, à savoir Tamuda Bay, Al Hoceima, et Fès.

Filiale à 100% de Madaëf, Madaëf Golfs est une société de gestion de parcours de golf. Elle gère le premier réseau de golfs au Maroc.

Elle ambitionne de développer une expérience golfique avec des services innovants, d’offrir des expériences personnalisées et uniques sur l’ensemble de son réseau golfique, de créer une communauté et un style de vie pour ses membres ainsi que pour les golfeurs de passage, de favoriser l’accès aux dernières technologies digitales à toutes les étapes de l’expérience golfeur et d’instaurer des actions favorisant le respect de l’environnement.

Ayant été conçus par différents architectes de golf réputés, les parcours Madaëf Golfs se caractérisent par leur diversité et leur complémentarité. Ils répondent aux normes internationales et offrent les principales commodités habituelles, à savoir des proshop, clubhouse, practice, académie, restaurant.