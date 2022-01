Majorel Group s’implante au Ghana

jeudi, 27 janvier, 2022 à 13:08

Casablanca – Le groupe Majorel, acteur global majeur de l’expérience client CX externalisée pour les plus grandes marques au monde, a annoncé, jeudi, son implantation au Ghana pour confirmer son engagement en Afrique, renforcer son capacitaire de production au service des clients internationaux de l’économie digitale et consolider sa position CX leader sur le continent africain.

“Majorel Group Luxembourg S.A. (symbole boursier Euronext Amsterdam : MAJ) (“Majorel” la “Société”), acteur global majeur de l’expérience client CX externalisée pour les plus grandes marques au monde, poursuit son développement en Afrique en s’implantant au Ghana, et consolide ainsi sa position CX leader en Afrique”, indique le groupe dans un communiqué.

La poursuite d’un engagement fort en Afrique

Le nouveau site de Majorel à Accra, la capitale du Ghana, s’appuie sur un bassin d’emploi dynamique avec des talents locaux qualifiés, des infrastructures solides et dans un environnement économique en forte croissance.

Avec cette nouvelle implantation au Ghana, Majorel prévoit de créer plusieurs centaines de nouveaux emplois, principalement en langue anglaise.

Cette nouvelle implantation en Afrique est le fruit d’un partenariat étroit entre Majorel et l’un de ses clients historiques, leader mondial de l’économie digitale. Elle s’inscrit dans une vision partagée et un engagement commun pour la création d’opportunités d’emploi en Afrique dans le cadre de leur stratégie Global Impact Sourcing.

La consolidation de la position CX leader de Majorel en Afrique

“L’établissement d’opérations au Ghana est une étape importante dans l’expansion de notre capacitaire de production en Afrique et s’inscrit dans le cadre de nos fortes ambitions de croissance. Nous sommes impatients de développer les activités de Majorel au Ghana qui vont permettre d’étendre davantage encore notre footprint géographique et renforcer notre position CX leader mondial. Bienvenue aux nouvelles équipes d’Accra”, a déclaré Thomas Mackenbrock, CEO de Majorel, cité dans le communiqué.

Majorel a une présence très importante, depuis de nombreuses années, en Afrique avec environ 20.000 collaborateurs dans sept pays (Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Égypte, Togo, Kenya et maintenant, Ghana), et un engagement actif auprès des communautés régionales du continent africain.

Majorel conçoit, élabore et gère les dispositifs et solutions CX (expérience client) des plus grandes marques au monde, leaders de leur secteur et nouveaux acteurs de l’économie digitale en forte croissance.

Le groupe est présent sur les cinq continents, dans 35 pays où ses 66.800 collaborateurs accompagnent chaque consommateur dans sa langue, soit plus de 60 langues prises en charge, sur l’ensemble du parcours client et sur tous les canaux.