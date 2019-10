La Malaisie, une croissance économique notable (Expert)

jeudi, 3 octobre, 2019 à 9:04

Rabat – La Malaisie s’érige en un membre incontestable du cercle économique régional et mondial en ce sens qu’au cours des dernières décennies elle a enregistré une croissance économique notable qui n’échappe à aucun observateur, a affirmé, mercredi à Rabat, Alizan Mahadi, membre du programme « Technology, Innovation, Environment and Sustainability » à l’Institut des études stratégiques et internationales-Malaisie.

Animant une conférence sous le thème « Towards Sustainable Development in Malaysia : From Tiger Club Economy to the New Malaysia » à l’Académie du Royaume du Maroc, dans le cadre de la thématique « L’Asie, comme horizon de pensée », le chercheur malaisien a mis l’accent sur des points particuliers en relation avec le modèle de développement économique et l’expérience malaisiens, en posant la question suivante : Comment la Malaisie est-elle parvenue à réaliser certaines réussites ?.

Ces réussites, a expliqué M. Mahadi, également président fondateur de Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), sont principalement dues aux ressources naturelles dont dispose la Malaisie, sa diversité, culturelle soit elle ou religieuse, son ouverture et sa position géographique et stratégique.

La position de la Malaisie a joué un grand rôle stratégique dans l’exportation et les échanges commerciaux, a-t-il ajouté, précisant que ce pays “à l’Islam juste et aux cultures différentes” a adopté des moyens modernes pour développer son économie et intégrer le cercle des tigres asiatiques.

Et d’ajouter que la découverte de certains métaux, du gaz et du pétrole ont permis à ce pays d’avoir de nouvelles ressources, ajoutant que ces nouveautés ont baissé le taux de pauvreté et augmenté les revenus, de même qu’elles ont rendu possible la mise en place d’une industrie lourde, faisant ainsi de la Malaisie une société forte et libre.

Cependant, M. Mahadi n’a pas négligé de mettre en relief certaines “failles” dans le système économique et social malaisien, en relation notamment avec la classe moyenne, et avec la démocratisation.

Le système économique et social n’a pas pris en considération la classe moyenne dans ces plans d’action, a dit M. Mahadi, qui a souligné la nécessité de redistribuer les richesses et d’augmenter le Produit intérieur brut (PIB).

De son côté, le Chancelier de l’Académie du Royaume du Maroc, Mohamed Kettani, a fait savoir qu’à travers cette série de conférences, le Maroc entend s’inspirer des expériences et expertises asiatiques.

Il a également fait savoir que l’Académie du Royaume se veut un relais pour promouvoir la culture d’ouverture sur l’Asie et sur ses modèles de développement.

Cette conférence a invité à apprécier et à découvrir le modèle de développement de la Malaisie à travers les différents défis auxquels ce pays a dû faire face.

Les années 1970 ont vu l’émergence de la Malaisie qui a rejoint le cercle du « Tiger Cub » tout en s’appuyant sur les ressources naturelles aux côtés des exportations et de la technologie.