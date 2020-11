Marché automobile: l’argument prix pour doper les ventes !

jeudi, 12 novembre, 2020 à 13:11

Casablanca – Avec la grande diversité des choix en matière de voitures et la bataille concurrentielle à laquelle se livrent les différentes marques pour consolider leurs positions, la décision définitive d’achat pour un futur acquéreur laisse place à beaucoup d’hésitation, dans un marché des plus compétitifs.

Prix, puissance du moteur, sécurité, fiabilité et consommation, les critères de choix d’un véhicule sont aussi multiples que sophistiqués, ce qui implique des efforts considérables en recherche et développement de la part des constructeurs automobiles, qui œuvrent d’arrache-pied pour incorporer les dernières innovations dans leurs modèles à des prix imbattables.

Après une période de vaches maigres imposée par les mesures de confinement sanitaire, les concessionnaires automobiles profitent d’une embellie des ventes pour compenser les pertes encourues pendant la fermeture de leurs showrooms. Le premier argument dont usent les professionnels est sans surprise la tarification, à l’image des remises de prix proposées aussi bien sur des modèles en fin de série que des nouveaux arrivages.

Approché par la MAP, Abderrazak Yousfi, directeur général de la plateforme spécialisée “Moteur.ma”, a souligné que “pour le choix de voiture, les marocains prennent comme critères la marque, viennent ensuite le prix, la motorisation et le kilométrage. Toutefois, indépendamment de la marque du constructeur, nous constatons que le marché tend à devenir plutôt un marché de prix”.

Si beaucoup de marocains sont friands des citadines et des compactes, d’autres catégories ont réalisé de grandes percées à l’instar des SUV qui ne cessent de grappiller des parts de marché, au point de devenir des best-sellers de leur constructeurs.

“Les voitures citadines et les berlines compactes sont toujours demandées par les marocains, mais le segment des 4×4/SUV/Crossovers est de plus en plus apprécié surtout avec la disponibilité d’une sélection de modèles qui permettent l’entrée au monde des véhicules hauts sur pattes à des prix très accessibles et moins cher”, commente M. Yousfi.

Par ailleurs, il a estimé que “le segment des véhicules hybrides poursuit son excursion sur le marché national”, notant qu’il séduit de plus en plus de nouveaux clients qui sont devenus “plus sensibles aux véhicules écologiques” qui offrent une alternative permettant de réduire leur consommation de carburant, grâce à une nouvelle combinaison double moteur: un moteur essence avec un moteur électrique rechargeable tout en roulant.

Parlant de l’impact de la crise sanitaire, M. Yousfi a indiqué que le marché automobile marocain est toujours bouleversé. “Contrairement au marché de l’occasion, la demande sur les véhicules neufs continue à enregistrer des hausses importantes, grâce à une panoplie d’avantages encourageants à savoir les prix en baisse significative, les offres de financement ainsi que le report des échéances jusqu’en 2021”.

Et de conclure: “Le marché automobile reprend son souffle, les constructeurs du secteur se mobilisent pour proposer les meilleures offres du marché avec le meilleur rapport qualité/prix dans l’optique de rattraper le retard cumulé d’ici la fin de l’année”.