Marché des changes (02 au 08 juillet): le dirham quasi-stable face à l’euro

samedi, 11 juillet, 2020 à 15:03

Une convention de partenariat pour le développement de solutions innovantes avec la production de masques et accessoires pour appareils respiratoires et le transfert de technologie au profit de pays africains a été signée, vendredi à Salé, entre l’université internationale de Rabat (UIR) et l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO).