Marché du travail: 77.000 postes d’emploi créés au T1-2020

mercredi, 6 mai, 2020 à 15:28

Rabat – L’économie marocaine a créé 77.000 postes d’emploi entre le premier trimestre de 2019 et la même période de 2020, résultant d’une création de 80.000 postes en milieu urbain et d’une perte de 3.000 en milieu rural, selon le Haut-commissariat au Plan (HCP).

Le volume global d’emploi est passé, entre les deux périodes, de 10.880.000 à 10.957.000 personnes, fait savoir le HCP dans une note d’information sur la situation du marché du travail au T1-2020, notant que le taux d’emploi a reculé de 0,3 point au niveau national, passant de 41,5% à 41,2%, soit une baisse de 36,1% à 35,7% en milieu urbain et de 51,4% à 51,2% en milieu rural.

Ainsi, le taux d’activité est passé de 45,7% à 46,0% au niveau national, de 41,6% à 42,1% en milieu urbain et de 53,0% à 53,3% en milieu rural, relève la note.

Selon le type d’emploi, le HCP souligne que 112.000 postes d’emploi rémunérés ont été créés au T1-2020, 97.000 en milieu urbain et 15.000 en milieu rural, tandis que l’emploi non rémunéré, composé d’environ 96% d’aides familiaux, a en revanche enregistré une baisse de 35.000 postes, 18.000 en zones rurales et 17.000 en zones urbaines.

Avec 12.249.000 personnes, la population active âgée de 15 ans et plus a augmenté, entre le premier trimestre de 2019 et celui de 2020, de 2,4% au niveau national, soit une hausse de 3,5% en milieu urbain et de 0,8% en milieu rural.