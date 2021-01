Marché monétaire: un équilibre apparent en fin d’année (AGR)

lundi, 4 janvier, 2021 à 23:34

Les relations complexes entre le Royaume Uni et les pays de l’Union européenne (UE) ont donné lieu à des dossiers épineux qui étaient à l’origine du retard accusé dans la conclusion de l’accord Post-Brexit, écrit Abdelkrim Benatiq, ancien ministre et membre du centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS) basé à Paris.