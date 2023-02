Marché/Ramadan : M. Mezzour rassure sur la disponibilité et les prix des produits de forte consommation

vendredi, 24 février, 2023 à 21:48

Rabat – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a assuré, vendredi à Rabat, que les produits de forte consommation durant le mois de Ramadan sont disponibles sur le marché national et leurs prix s’orientent à la baisse.

“Tous les produits qui connaissent une forte consommation durant Ramadan, sont disponibles sur le marché national et leurs prix sont en baisse continue pour revenir à l’état normal”, a dit M. Mezzour dans une déclaration à la presse à l’issue de la réunion de la commission interministérielle de haut niveau de veille et de suivi de l’approvisionnement des marchés et des prix.

Et de soutenir que le gouvernement, les walis, les gouverneurs et l’ensemble des parties concernées par le suivi de l’approvisionnement du marché sont mobilisés pour accompagner la diminution des prix en vue d’alléger la charge sur les citoyens.

Tenue au siège du ministère de l’Intérieur, cette réunion a été l’occasion de souligner l’abondance et la diversité, sur les marchés nationaux, de l’offre des différents produits, en particulier ceux de forte consommation durant le mois de Ramadan.

Ont pris part à cette réunion, les ministres de l’Intérieur, de l’Agriculture, la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, de l’Industrie et du Commerce, du ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du budget, du secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, du secrétaire général du ministère de la Santé et de la Protection sociale, des directeurs généraux de l’Administration des douanes et Impôts indirects, de l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, de l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et de l’Office national des pêches, avec la participation à distance des walis des régions et des gouverneurs des préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements, des secrétaires généraux, des chefs des divisions des affaires intérieures, des chefs des divisions des affaires économiques des préfectures et provinces et des chefs des services déconcentrés concernés.