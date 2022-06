Marchés publics: une locomotive de développement économique (M. Alj)

vendredi, 10 juin, 2022 à 15:31

Casablanca – Les marchés publics représentent une locomotive du développement économique et social du Royaume et l’équivalent de 200 milliards de dirhams (MMDH) par an, a indiqué, vendredi à Casablanca, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.