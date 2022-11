Marine marchande : le Maroc et Djibouti signent une convention de coopération

lundi, 14 novembre, 2022 à 15:31

Le Département de la pêche maritime relevant du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a annoncé, lundi, l’interdiction de la récolte et la commercialisation des coquillages issus des zones conchylicoles classées Duna Blanca (élevage huître) et Tiniguir 1 (élevage Moule et huître) relevant de la circonscription maritime de Dakhla, et ce jusqu’à épuration totale du milieu.