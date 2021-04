Marjane Holding développe son sourcing auprès des industriels locaux du textile et de l’agroalimentaire

mercredi, 7 avril, 2021 à 18:29

Casablanca – Deux conventions de partenariat ont été conclues, mercredi à Casablanca, pour le développement du sourcing de Marjane Holding auprès des industriels locaux du textile et de l’agroalimentaire.

Les conventions ont été signées par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, le président directeur général de Marjane Holding, Ayoub Azami, le président de l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), Mohamed Boubouh, et le président de la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI), Abdelmounim El Eulj.