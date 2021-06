Le Maroc abrite la réunion du bureau de l’UCESA

vendredi, 11 juin, 2021 à 15:23

Casablanca – Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a accueilli, mercredi dernier, la réunion du bureau de l’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA).

Présidée par Ahmed Réda Chami, président en exercice de l’UCESA et du CESE du Maroc, cette réunion tenue en mode semi-présentiel a été consacrée à l’examen du projet de renforcement organisationnel de l’Union, indique-t-on dans un communiqué du Conseil.

S’exprimant à cette occasion, M. Chami, a mis en exergue le rôle éminent que l’UCESA est appelée à remplir en tant qu’instrument de coopération et de promotion de la voix civile africaine sur des sujets d’intérêt majeur.

Pour y parvenir, il est de la prime importance de doter l’Union d’un nouveau cadre réglementaire à même d’impulser un nouvel élan à la mobilisation et l’engagement des membres de l’Union, a-t-il dit.

A l’issue de cette réunion, les membres de Bureau ont acté les nouveaux textes statutaires, le manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable pour l’UCESA, le pourvoi du quatrième poste de vice-président du Bureau et la demande d’adhésion du CES du Togo à l’UCESA, souligne le communiqué.

Par ailleurs, le Bureau a exprimé sa satisfaction quant à l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions prévues dans la feuille de route. Plus particulièrement, ses membres ont salué les progrès accomplis en matière de coopération, d’élargissement de son périmètre et de l’arrimage de l’UCESA auprès des communautés économiques régionales et de l’Union Africaine.

Ils ont également pris positivement note des avancées enregistrées aux niveaux du projet de la Charte sociale pour l’UCESA et du projet sur l’action climatique au bénéfice du citoyen en Afrique.

Et de noter que les prochaines assemblées générales seront l’occasion pour adopter les mesures actées lors de cette réunion par l’ensemble des membres de l’UCESA.