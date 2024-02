Le Maroc a adopté une stratégie intégrée adossée à des mesures rigoureuses pour la lutte contre le charançon rouge du palmier (M. Sadiki)

lundi, 26 février, 2024 à 18:32

Abu Dhabi – Le Royaume du Maroc a adopté une stratégie nationale intégrée adossée à des mesures rigoureuses afin de préserver les oasis des ravageurs comme le charançon rouge du palmier, a affirmé, lundi à Abu Dhabi, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

S’exprimant lors de la réunion ministérielle sur les efforts de lutte contre le charançon, tenue à l’occasion de la conférence ministérielle des pays producteurs et transformateurs de dattes, M. Sadiki a souligné que la mise en œuvre urgente de cette stratégie nationale a permis de contenir cet insecte ravageur sur son lieu d’apparition et d’établir un cadre juridique contraignant pour la lutte qui renforce un ensemble de mesures urgentes et obligatoires pour tous les acteurs, notamment l’interdiction de transplanter les plantes vertes dans des zones sûres au milieu et en dehors des oasis.

Le Maroc a consolidé le système national de détection de cet insecte dans l’ensemble des régions du pays, pour un budget annuel de 800.000 dollars, a-t-il ajouté.

Outre ces mesures, a poursuivi M. Sadiki, le ministère procède à des inspections et à un examen approfondi des palmiers soupçonnés d’être infectés et déploie un filet pour capturer l’insecte à l’aide de phéromones et de kairomones (piégeage de masse) dans la zone infestée, en plus des opérations de traitement chimique préventif et curatif, ainsi que l’abattage et l’incinération des palmiers contaminés.

En plus de la stratégie en cours de mise en œuvre pour éliminer cet insecte ravageur, le Maroc entend également développer d’autres mesures proactives pour éviter l’entrée du charançon rouge dans toutes les zones du palmier-dattier dans les oasis du Sud, actuellement indemnes de contaminations.

Ce renforcement porte notamment sur le lancement d’un programme national de recherche et développement contre ce ravageur, piloté par l’Institut national de la recherche agronomique, qui vise l’identification et la conception de nouvelles mesures, de techniques de surveillance innovantes, de méthodes de protection durables et de nouvelles technologies.

M. Sadiki a, dans ce cadre, souligné qu’après le succès du programme de plantation de 3 millions de palmiers-dattiers lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2009 à Errachidia, un nouveau contrat-programme lié à la filière palmier-dattier a été conclu entre l’Etat et les professionnels en vue de mettre en œuvre la stratégie Génération Green pour la période 2021-2030 au niveau des quatre régions oasiennes (Draa-Tafilalet, Souss-Massa, l’Oriental et Guelmim-Oued Noun) dans le but de développer cette filière dans le cadre d’une démarche de durabilité pour faire face aux effets du changement climatique.

A travers la mobilisation de près de 7,5 milliards de dirhams, a relevé le ministre, le même contrat-programme prévoit la plantation de cinq millions de palmiers-dattiers, en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat pour les jeunes et les coopératives, l’amélioration de la production, de la mobilisation et de la logistique, outre la modernisation des canaux de distribution et marketing interne et externe.

Organisé par le secrétariat général du Prix international Khalifa du palmier dattier, en coopération avec le ministère du Changement climatique et de l’environnement, et de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), cet événement vise le suivi et l’évaluation des résultats du projet de gestion intégrée du charançon rouge du palmier et la création d’un organe international de développement durable des oasis.

La conférence ministérielle de cette année comprend deux réunions ministérielles de haut niveau, dont la première est consacrée au suivi et à l’évaluation des résultats du projet de gestion intégrée du charançon rouge du palmier, tandis que la seconde se rapporte à la préparation à l’institutionnalisation de l’Initiative Oasis Durables.