Maroc-BAD : signature de deux accords de prêts pour le financement de programmes de céréaliculture et de couverture sociale

lundi, 7 novembre, 2022 à 14:08

Rabat – Deux accords de prêts pour le financement de deux programmes portant sur le développement de la céréaliculture et la généralisation de la couverture sociale, ont été signés, lundi à Rabat, par le ministre Délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du budget, Fouzi Lekjaa et le Représentant Résident du Bureau national de la Banque Africaine de Développement (BAD) à Rabat, Achraf Tarsim.