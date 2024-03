Maroc-Bahreïn : signature d’un accord de partenariat pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin

lundi, 4 mars, 2024 à 19:16

Rabat – L’Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc (AFEM) a signé, lundi à Rabat, un accord de partenariat avec Bahrain Entrepreneurship Organization (BEO) pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin.

Ainsi, les deux parties s’engagent à travers cet accord, paraphé par la présidente de l’AFEM, Leila Doukkali, et la présidente de BEO, Feryal Abdellah Nass, à faciliter l’échange d’expériences, à partager les meilleures pratiques et à explorer les opportunités d’investissement et de commerce, encourageant la création des ponts solides entre les communautés d’affaires féminines du Maroc et du Bahreïn.

A cette occasion, Mme Doukkali a déclaré à la MAP que cet accord a pour objectif principal de dynamiser les relations économiques et commerciales avec leurs homologues bahreïniennes, mettant en avant le potentiel significatif de coopération dans plusieurs domaines, notamment l’agriculture et le commerce de détail.

Cette initiative ambitionne de consolider et d’enrichir les liens existants afin de les élever au plus haut niveau d’excellence, a-t-elle ajouté, insistant sur l’importance de créer un environnement favorable à l’entrepreneuriat féminin.

Pour sa part, Mme Abdellah Nass a indiqué que la signature de cet accord ouvre la voie à des synergies économiques mutuellement bénéfiques pour les deux pays dans divers secteurs à l’instar de la santé, l’éducation et du tourisme.

Revenant sur l’atteinte des femmes bahreïniennes de nombreux postes de responsabilité, la présidente de BEO a mis en exergue l’importance de continuer à soutenir l’entrepreneuriat féminin comme moteur de croissance économique, soulignant la nécessité d’élargir le spectre des opportunités pour les femmes dans tous les secteurs, en particulier ceux liées à la technologie et à l’innovation.

De son côté, la directrice des statistiques, des études de veille et de l’évaluation au ministère de l’Industrie et du Commerce, Hanane Belyagou, a souligné l’importance du renforcement des liens bilatéraux entre le Maroc et le Bahreïn, particulièrement dans les domaines économique, industriel et commercial, rappelant que l’augmentation de la représentation féminine dans ces secteurs figure parmi les réformes institutionnelles prioritaires au Maroc.

La Présidente régionale AFEM de Rabat-Salé-Kenitra, Ouafae Alaoui, a quant à elle salué les efforts entrepris pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin au Maroc, perçu comme générateur de la croissance économique et du développement social, mettant en lumière la nécessité de lutter contre les entraves rencontrées par les femmes entrepreneures, de faciliter leur accès aux marchés et de consolider leur présence.