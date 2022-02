Maroc-BEI-UE : Signature de deux conventions pour le financement de la construction de 150 écoles communautaires

mardi, 15 février, 2022 à 19:14

Rabat – Deux conventions de financement du programme de scolarisation rurale ont été signées, mardi à Rabat, entre le Maroc, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Union européenne (UE), portant sur la construction de 150 écoles communautaires et de leurs infrastructures auxiliaires, au sein de plusieurs Académies régionales de l’éducation et la formation (AREF), situées principalement dans les zones rurales du Royaume.