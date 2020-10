Maroc-Brésil: un rapprochement politique et des relations économiques en perpétuel raffermissement

mardi, 27 octobre, 2020 à 11:41

-Par : Khalid ATTOUBATA-

Brasilia – Du haut de plusieurs décennies de relations diplomatiques, le Maroc et le Brésil continuent de raffermir une coopération économique de plus en plus stratégique, à la faveur d’un rapprochement politique qui ne cesse de se consolider.

La qualité des relations liant le Royaume et le Brésil, première économie sud-américaine, vient d’être saluée au plus haut sommet de la République fédérative. Le président Jair Bolsonaro a qualifié le Maroc de partenaire “stratégique” pour son pays, tout en se félicitant de l’”important rapprochement politique”.

M. Bolsonaro a souligné au Forum économique Brésil-Pays arabes, que le Maroc est un fournisseur “essentiel” d’engrais et de fertilisants pour l’agro-business brésilien, rappelant l’accord de facilitation des investissements signé en 2019 entre le Royaume et le Brésil.

“Le Maroc, avec lequel nous vivons un rapprochement politique important, constitue un partenaire stratégique pour le Brésil et pour notre agriculture, en ce qu’il est un fournisseur incontournable d’engrais”, a-t-il dit.

C’est dire si les deux pays connaissent une dynamique d’échanges commerciaux sans précédent ces dernières années. Entre janvier et juillet 2020, le Maroc a exporté 600 millions USD de produits vers le Brésil, soit une hausse de 20%.

De son côté, le Brésil a lui aussi hissé ses exportations vers le Maroc de 35% à 320 millions USD, le Royaume dégageant un excédent commercial de 280 millions de dollars avec le pays sud-américain, devenu l’un des principaux clients du Maroc.

Ces chiffres reflètent l’importance stratégique que représente désormais le marché brésilien pour les exportations marocaines, une réalité qui a amené les deux parties à signer plusieurs conventions portant notamment sur le cadre juridique bilatéral et la facilitation des affaires.

Le véritable enjeu dans le cadre de cette dynamique inédite, c’est que le Maroc pourrait être une plateforme économique pour un plus grand accès du Brésil en Afrique et dans le monde arabe et le Brésil pourrait être une porte d’accès pour le Royaume en Amérique latine.

Or, la coopération est en train d’être élargie à d’autres domaines d’importance pour les deux pays. Le Brésil, par l’intermédiaire de son ministre de la Justice et de la Sécurité publique, André Mendonça avait exprimé, dans une déclaration à la MAP, son attachement résolu à consolider la coopération juridique et sécuritaire avec le Maroc.

Un autre volet prometteur de la coopération avec le Brésil, et l’Amérique du sud en général, est le projet d’intégration économique entre le Royaume et le Marché commun du Sud (Mercosur, Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay).

En effet, le Brésil cherche à accélérer la signature d’un accord de libre-échange avec le Maroc en vue de donner un grand élan aux échanges commerciaux, une volonté exprimée la semaine dernière par le secrétaire spécial du Commerce extérieur et des Affaires internationales du ministère de l’Économie, Roberto Fendt.

De par la nature de leurs économies respectives et de la complémentarité avérée de ces dernières, la sécurité alimentaire et la chaîne logistique s’imposent comme des piliers essentiels pour un partenariat stratégique entre les deux pays.

Pour le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, qui est intervenu également lors du forum Brésil-Pays arabes, “le Maroc aspire à devenir un partenaire de référence du Brésil en Afrique et en méditerranée”.

Côté politique, l’entente est également perceptible de part et d’autre. Concernant la question du Sahara marocain, le Brésil continue de soutenir les efforts “sérieux et crédibles” du Maroc pour résoudre ce conflit artificiel, ainsi que le processus sous l’égide de l’ONU visant une solution équitable, réaliste et mutuellement acceptable.

Liés par des relations remontant jusqu’en 1890, le Maroc et le Brésil sont conscients de la nécessité de passer à la vitesse supérieure dans l’élargissement de l’éventail du partenariat dans le cadre d’une coopération sud-sud et d’une approche mutuellement avantageuse, afin de tirer le meilleur de moult opportunités qui s’offre aujourd’hui aux deux pays.