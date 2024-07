Maroc-Côte d’Ivoire: examen des moyens de renforcer les relations commerciales

vendredi, 26 juillet, 2024 à 15:43

Rabat – Les moyens de renforcer la coopération économique et commerciale entre le Maroc et la Côte d’Ivoire ont été au centre d’entretiens, vendredi à Rabat, entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre ivoirien des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, Kacou Houadja Léon Adom.

Les deux ministres ont insisté sur l’importance de diversifier les échanges commerciaux, ainsi que sur le rôle crucial des investissements marocains dans le développement économique ivoirien.

A cette occasion, M. Mezzour a mis l’accent sur le renforcement et le développement des relations économiques basées sur l’amitié et la fraternité entre les deux pays, conformément aux Hautes Instructions Royales visant à consolider les liens commerciaux et économiques avec les pays africains.

Soulignant la nécessité de développer les échanges commerciaux et le volume des investissements, le ministre a précisé que la Côte d’Ivoire dispose d’importantes matières premières de grande valeur pour le Maroc, lesquelles sont essentielles pour intégrer et optimiser sa chaîne de production.

Les produits fabriqués en Côte d’Ivoire seront exportés via la plateforme industrielle marocaine, a-t-il ajouté, encourageant les investisseurs marocains à renforcer la souveraineté industrielle du Maroc.

De son côté, M. Adom a indiqué que cette rencontre a porté sur la coopération économique et commerciale entre les deux pays, avec un accent particulier sur les moyens d’améliorer ces relations de manière progressive et équilibrée.

Par ailleurs, il a mis en avant l’offre technologique marocaine et les possibilités d’investissement que le Maroc propose, tout en exprimant sa certitude que ces échanges commerciaux renforceront encore davantage les relations historiques et amicales entre les deux pays.