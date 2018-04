Maroc-Côte d’Ivoire: Mémorandum d’entente pour renforcer la coopération dans le domaine de l’habitat

Rabat – Le Maroc et la Côte d’Ivoire ont signé, mardi à Rabat, un mémorandum d’entente pour renforcer la coopération dans le domaine de l’habitat et intensifier l’échange des expériences et des expertises en la matière.