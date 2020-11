Maroc: La croissance prévue à 4,5% en 2021 (FMI)

lundi, 2 novembre, 2020 à 21:26

La Faculté des Lettres et des Sciences humaines relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech a accueilli lundi ses nouveaux étudiants et ce, à travers l’organisation jusqu’au 10 novembre courant, de la Semaine d’intégration de l’étudiant, un événement placé sous le thème “Pour une université responsable, inclusive et citoyenne”.