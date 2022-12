Maroc : un déficit budgétaire de 48,1 MMDH à fin novembre (ministère)

vendredi, 16 décembre, 2022 à 22:02

Rabat – La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) à fin novembre 2022 fait ressortir un déficit budgétaire de 48,1 milliards de dirhams (MMDH), en amélioration de plus de 15,2 MMDH par rapport à la même période de 2021, selon le ministère de l’Economie et des Finances.