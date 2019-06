Le Maroc déploie des “efforts considérables” pour assurer la stabilité des frontières et lutter contre la migration irrégulière (directeur de Frontex)

mardi, 25 juin, 2019 à 14:23

Rabat – Le Maroc, “partenaire important et stratégique pour l’Union européenne (UE)”, déploie des “efforts considérables” pour assurer la stabilité des frontières et lutter contre la migration irrégulière, a affirmé, mardi à Rabat, le directeur de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), Fabrice Leggeri.