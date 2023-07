Le Maroc élu vice-président de la 173è session du Conseil de la FAO

lundi, 10 juillet, 2023 à 14:42

Le processus de régularisation de la situation des véhicules de même catégorie, dont le poids total varie entre 3,5 et 19 tonnes, débutera, à partir du 14 juillet, via le portail électronique mis à jour à cet effet, annoncé le ministère du Transport et de la Logistique dans un communiqué.