Le Maroc en tête des pays du Maghreb en matière de réglementation de la finance climatique (rapport)

vendredi, 27 janvier, 2023 à 15:39

La Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a approuvé, vendredi, à l’unanimité, le projet de loi n° 54.22 complétant et modifiant la loi n° 69.00 relative au contrôle financier de l’État sur les entreprises publiques et autres organismes, en présence du ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.