Maroc-Espagne: la coopération touristique au centre d’entretiens entre Mmes Ammor et Maroto

jeudi, 2 février, 2023 à 18:29

Rabat – La coopération entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine du tourisme a été au centre d’entretiens tenus, jeudi à Rabat, entre la ministre du Tourisme, de l’Artisanat de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et la ministre espagnole de l’Industrie du Commerce et Tourisme, Reyes Maroto Illera.

Lors de cette rencontre bilatérale, qui s’inscrit dans le cadre de la Réunion de Haut Niveau Maroc–Espagne, les deux parties se sont félicitées des liens de coopération, d’amitié et de bon voisinage qui unissent les deux pays et ont passé en revue le bilan de coopération positif entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine du tourisme, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat de l’Économie Sociale et Solidaire.

Ce bilan s’est traduit par la concrétisation de plusieurs actions de coopération notamment l’organisation de stages de formation, d’ateliers et de séminaires portant sur plusieurs domaines dont l’innovation, les statistiques touristiques et la formation professionnelle, ainsi que la participation des deux parties aux événements organisés dans les deux pays, fait savoir la même source.

Les deux ministres ont échangé à cette occasion sur leurs expériences en matière de reprise du tourisme suite à la pandémie du Covid-19. A cet effet, Mme Ammor a mis en exergue les efforts déployés par le gouvernement marocain pour la relance du secteur du tourisme au Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, en soulignant les excellentes performances du secteur touristique au Maroc, depuis l’ouverture des frontières en février 2022.

En outre, la Réunion de Haut Niveau a aussi été une occasion pour la signature du Mémorandum d’Entente (MoU) entre le Maroc et l’Espagne en matière de tourisme, ce qui s’inscrit dans la poursuite de la dynamique enclenchée entre les deux pays dans ce domaine.

Ce Mémorandum porte sur plusieurs actions de coopération notamment, la promotion, les investissements, le suivi et l’analyse de l’activité touristique, la qualité et la durabilité, la compétitivité.

Les deux parties qui se sont réjouies de la signature de ce MoU et de l’importance de son suivi et mise en œuvre, ont invité le Comité de suivi stipulé dans ledit Mémorandum à poursuivre les itérations en mettant en place un agenda d’exécution.