Maroc-Espagne : M. Mezzour pour le développement de nouvelles joints ventures et d’appareils productifs croisés

mercredi, 1 février, 2023 à 19:57

Rabat – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné, mercredi à Rabat, l’importance de développer de nouvelles joints ventures et d’appareils productifs croisés par les opérateurs économiques marocains et espagnols.