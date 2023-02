Maroc-Espagne: Mmes Fettah et Calviño Santamarías discutent des moyens d’approfondir la coopération économique

jeudi, 2 février, 2023 à 12:25

Rabat – Les moyens d’approfondir la coopération économique et financière entre le Maroc et l’Espagne ont été au centre d’entretiens, jeudi à Rabat, entre la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah et la Première vice-présidente du gouvernement espagnol, ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño Santamaría qui fait partie de la délégation accompagnant le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, actuellement en visite dans le Royaume, pour co-présider avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch, la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne.