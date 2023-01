Maroc-Espagne : PORTNET et le port de Huelva promeuvent la numérisation des chaînes maritimes portuaires

mercredi, 11 janvier, 2023 à 19:38

Madrid – Le port de Huelva, l’un des plus importants en Espagne, et le guichet unique national des procédures du commerce extérieur du Maroc (PORTNET) ont conclu, mercredi, un protocole d’action pour l’étude et le développement potentiel des processus de numérisation des chaînes maritimes portuaires.

L’objectif du protocole, signé par la présidente de l’Autorité portuaire de Huelva, Pilar Miranda, et le directeur général de PORTNET, Youssef Ahouzi, consiste à faciliter l’étude et le développement potentiel des processus de numérisation des chaînes maritimes portuaires entre l’Autorité Portuaire de Huelva (APH) et PORTNET pour connecter les systèmes informatiques des deux parties, à travers les interfaces télématiques appropriées, dans le but de dynamiser le commerce maritime international entre Huelva et le Maroc.