Maroc: la facture énergétique chute de 34,6% en 2020 (Office des changes)

mercredi, 21 juillet, 2021 à 12:45

Le programme Intelaka, une initiative Royale vouée à la promotion de l’entrepreneuriat et à l’inclusion financière, consacre la pertinence de la vision Royale dans le contexte actuel de relance post-Covid et ce, à travers l’impulsion d’une nouvelle dynamique entrepreneuriale et la promotion de l’auto-emploi.